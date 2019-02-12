После избиения своими знакомыми и неудачного падения с крыльца великолучанин скончался от полученных травм

22:48, 13 февраля 2019, ПАИ

Житель Великих Лук скончался после избиения своими знакомыми и неудачного падения с крыльца. Одного из участников избиения обвинили в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ) и в умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия (пункт «в» часть 2 статьи 115 УК РФ). Другого – только по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города, приговором Великолукского городского суда от 4 февраля 2019 года оба подсудимых признаны виновными в совершении вышеуказанных преступлений. Суд назначил обвиняемым за совершенные преступления наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Приговор суда не вступил в законную силу.

В суде установлено, что 4 декабря 2018 года один из обвиняемых, находясь в состоянии алкогольного опьянения в нежилом доме на улице Тимирязева, 6 в ходе ссоры с погибшим нанес ему не менее трех ударов кулаками в голову и лицо. Затем, выгоняя избитого из помещения, вытолкнул его на крыльцо, где развернул лицом к себе и нанес еще один удар кулаком в грудную клетку, отчего избитый потерял равновесие и упал с крыльца спиной на землю, ударившись при падении теменной областью головы о лежащие перед крыльцом кирпичи. Через непродолжительное время после падения он смог самостоятельно подняться и покинуть дворовую территорию.

Однако 11 декабря 2018 года в подвале нежилого дома был обнаружен его труп. Установлено, что причиной смерти стала травма, полученная при падении 4 декабря 2018 года.

В ходе следствия установлено, что несколькими днями ранее обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, с применением предметов, используемых в качестве оружия, также избивали погибшего, причинив легкий вред здоровью.