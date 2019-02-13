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Общество

С принципами оказания первой помощи познакомились учащиеся Москвинской средней школы при помощи куклы для тренинга

Для 22 учеников Москвинской средней школы добровольцы молодежной информационной группы «МИГ-60» организовали урок-знакомство, в рамках которого ребята познакомились с принципами оказания первой помощи при травмах и ранениях.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском Красном Кресте, дети в игровой форме познакомились с «Азбукой первой помощи». С помощью «Анри» – специальной куклы для тренинга – ребятам показали самые простые приемы оказания первой помощи, рассказали о том, в каких случаях нельзя трогать пострадавшего и когда нужно вызывать скорую помощь. Учащиеся узнали, как правильно себя вести и как можно помочь, если с ними или их другом случилась та или иная чрезвычайная ситуация: бытовые ожоги, укусы насекомых, занозы, кровотечение, удушье, обморок и другие.

«Ребята поняли, что первым делом, чтобы определить, что случилось нужно спросить пострадавшего, и только после этого звать на помощь взрослых, рассказать им, что точно случилось или по возможности оказать простейшую помощь – промыть рану чистой водой и заклеить пластырем», - рассказали в Красном Кресте. 

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