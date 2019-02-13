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Общество

На 30 тысяч рублей оштрафован бывший руководитель великолукского муниципального учреждения за нарушение закона о закупках

Бывший руководитель великолукского муниципального автономного учреждения (МАУ) «Информационно-консультационный центр» постановлением УФАС России по Псковской области привлечен к административной ответственности по части 5 статьи 7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) и оштрафован на 30 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Великих Лук.

В ходе проверки установлено, что МАУ «Информационно-консультационный центр» не разместил в 2018 году отчетность, предусмотренную Федеральным законом № 223-ФЗ, на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

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