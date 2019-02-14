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Общество

Право регистрировать самозанятых получат крупнейшие российские банки

Крупнейшие российские банки начнут регистрировать самозанятых. Для этого уже в I квартале этого года будут созданы специальные удаленные сервисы, пишет газета «Известия» со ссылкой на кредитные организации.

Отмечается, что предприниматели смогут вести учет доходов и платить налоги даже без использования мобильного приложения ФНС «Мой налог». Однако для этого финансовая структура должна обеспечить пользователей круглосуточной службой техподдержки и вести непрерывную обработку данных.

Специальный налоговый режим для самозанятых введен в России с 1 января этого года в столице, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. За это время зарегистрировались 20 тысяч граждан. Ожидается, что через пять лет их число возрастет до 2,4 млн человек.

Вместе с тем, по оценкам экспертов, всего в стране до 10 млн самозанятых, потенциальные доходы которых составляют минимум 1 трлн рублей ежегодно. По мнению специалистов, упрощенная система регистрации поможет вывести таких предпринимателей из тени и увеличить поступления в бюджет.

Кроме того, мера позволит кредиторам расширить круг потребителей, а самозанятым — узаконить свой доход и пользоваться банковскими услугами.

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