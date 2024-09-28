Четыре миллиона тонн овощей собрали в России с начала года

23:54, 28 сентября 2024, ПАИ

Четыре миллиона тонн овощей собрали в России с начала года. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на Минсельхоз РФ.

В ведомстве уточнили, что три миллиона тонн в общем количестве составляет свежий урожай открытого грунта, а ещё миллион тонн собрали в теплицах.

В производстве грунтовых овощей лидируют Астраханская, Волгоградская области и Краснодарский край.