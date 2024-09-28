Начался набор на подготовительные курсы к Всероссийской олимпиаде школьников по литературе в ПсковГУ

23:23, 28 сентября 2024, ПАИ

Набор на подготовительные курсы к Всероссийской олимпиаде школьников по литературе начался в ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Куратором курса станет председатель жюри регионального этапа ВсОШ по литературе и жюри заключительного этапа ВсОШ по литературе Илона Мотеюнайте. Олимпиадными тренерами станут преподаватели ПсковГУ Вера Беляева и Ева Козлова.

Занятия будут проходить в дистанционной форме. Для школьников проведут лекции, мастер-классы, а также семинары.