Незаконный оборот лома металлов пресёк прокурор в Великих Луках

09:11, 14 февраля 2019, ПАИ

В Великих Луках прокурор в суде добился прекращения незаконной деятельности по обороту лома черных и цветных металлов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокурорская проверка установила, что на приусадебном земельном участке в Великих Луках, расположенном в непосредственной близости возле многоквартирного дома, индивидуальный предприниматель в нарушение требований земельного законодательства и законодательства о лицензировании осуществлял деятельность по сбору, хранению и реализации черных и цветных металлов без лицензии.

Кроме того, эту деятельность попредприниматель осуществлял в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере пожарной безопасности, что создавало угрозу жизни и здоровью граждан, проживающих в соседних домах.

В этой связи прокурор города обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю о возложении на него обязанности по прекращению данной незаконной деятельности. Требования прокурора суд удовлетворил, незаконная деятельность прекращена. Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре города.