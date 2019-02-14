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Общество

Незаконный ввоз 10 тонн польских яблок пресекли псковские пограничники

Псковские пограничники в очередной раз пресекли две попытки незаконного ввоза на территорию России плодоовощной продукции, запрещенной к перемещению через государственную границу Российской Федерации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Один из инцидентов произошел в районе населенного пункта Рудня Невельского района. Пограничники задержали следующий по проселочной объездной дороге грузовой автомобиль марки «Мерседес» под управлением 39-летнего гражданина России. В транспортном средстве стражи границы обнаружили порядка 5 тонн яблок.

Немного позже, при аналогичных обстоятельствах, вблизи населенного пункта Мальково Себежского района специалисты Управления, но уже совместно с сотрудниками полиции, задержали такой же грузовик. Как и в первом случае, в нем находилось порядка 5 тонн яблок.

В результате проведенных проверочных мероприятий было установлено, что страной-экспортером выявленной плодоовощной продукции является Польша. Данную информацию подтвердили и сами водители автомобилей. Кроме того, они признались, что планировали товар реализовать на территории одного из субъектов России.

По предварительной оценке, общая стоимость выявленного груза составила около 800 тысяч рублей. Задержанные партии яблок передали сотрудникам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения дальнейших процессуальных действий и принятия правового решения.

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