Псковский губернатор рассказал об истории Кургана Дружбы и героях Великой Отечественной войны

10:48, 07 июля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал об истории Кургана Дружбы и героях Великой Отечественной войны в новом выпуске «Родина Знамени Победы». Видео глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

Ежегодно на Кургане Дружбы, памятнике федерального значения, расположенном на границе России, Белоруссии и Латвии, проходят международные встречи. Этот мемориал символизирует боевую дружбу и единство русского, белорусского и латышского народов в годы Великой Отечественной войны.

Курган Дружбы был открыт 3 июля 1959 года в честь 15-летия соединения партизанских отрядов с Советской армией. Его создание – результат коллективной мечты тех, кто сражался за свободу Родины. Особенность памятника – земля, привезённая с мест гибели героев войны, таких как Александр Матросов, Маншук Маметова, Клавдия Назарова и другие, рассказал Михаил Ведерников.

«Открытие памятника прошло под руководством председателя Президиума Верховного Совета Латвийской ССР Карла Озолиня. От имени республики он вручил почётные грамоты партизанам Витебской и Псковской областей за помощь в освобождении Латвии. Такую грамоту получил тогда Фёдор Тимофеевич Бойдин, уроженец Великолукского района Псковской области», – подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что на Кургане Дружбы установлены мемориалы, посвящённые выдающимся личностям: партизанке Марии Пынто, которая сумела убедить 25 немецких солдат перейти на сторону партизан, Герою Советского Союза Иманту Судмалису, а также памятник подпольной интернациональной молодёжной организации из белорусской деревни Прошки.

«Со дня открытия Кургана Дружбы поддерживалась традиция, когда каждый год праздник по очереди принимала одна из братских республик. С 1991 года чередуется только Россия и Белоруссия, а в 2022 году Латвия снесла мемориальные плиты со своей стороны. Тут только одно можно сказать, кто не помнит своего прошлого, у того нет и будущего. Но мы вместе с нашими белорусскими братьями будем помнить всех, кто сражался за нашу свободу, общую Великую Победу. Вечная им память и вечная слава», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, 5 июля в Себежском округе Псковской области прошла 66-я встреча на Кургане Дружбы. В ней приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель областного Собрания Александр Котов, сенатор РФ Наталья Мельникова, другие официальные лица и участники молодёжного лагеря России и Белоруссии.