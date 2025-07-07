7 июля будет выходным днём на нескольких объектах Псковского музея-заповедника

10:02, 07 июля 2025, ПАИ

7 июля будет выходным днём на нескольких объектах Псковского музея-заповедника, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

В частности, будут закрыты Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; главное здание Псковского музея-заповедника; картинная галерея Псковского музея-заповедника; Поганкины палаты; мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского; музей-квартира В. И. Ленина; музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова; музей-усадьба М. П. Мусоргского; музей-усадьба С. В. Ковалевской; Музей истории города Печоры.



Но сегодня можно посетить ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки; Двор Постникова, где открыты тематические выставки, в том числе «Дело в шляпе» и «​Зеркало псковской печи»; палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами; Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»; Покровскую башню.