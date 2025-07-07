До +26 градусов ожидается в Псковской области 8 июля

11:33, 07 июля 2025, ПАИ

8 июля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы, днем местами тоже ожидается небольшой кратковременный дождь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер, который затем сменится на западный. Температура воздуха по области: ночью +14...+19 градусов, днем +21...+26 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.