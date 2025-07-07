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Общество

До +26 градусов ожидается в Псковской области 8 июля

8 июля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы, днем местами тоже ожидается небольшой кратковременный дождь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть южный ветер, который затем сменится на западный. Температура воздуха по области: ночью +14...+19 градусов, днем +21...+26 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

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