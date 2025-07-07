Меняется режим работы Псковского кремля

11:01, 07 июля 2025, ПАИ

С 7 по 13 июля смотровая площадка и Северные ворота Псковского кремля закрыты для посещения в связи с ремонтными работами. Вход в Плоскую башню возможен только со стороны набережной реки Псковы, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Приносим извинения за доставленные неудобства. Просим учитывать эту информацию при посещении музея», - обратились в учреждении к посетителям.