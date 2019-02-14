Сотрудники УФСИН по Новгородской и Смоленской областям ознакомились в работой псковских коллег

10:42, 14 февраля 2019, ПАИ

Слушатели курсов профессионального обучения, организованного в Псковском филиале Академии ФСИН России для граждан, впервые принятых на службу в УИС, посетили ИК-4 и отдел по конвоированию УФСИН России по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения.

Выездное практическое занятие по дисциплине «Основы профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы» для сотрудников УФСИН России по Новгородской и Смоленской областям провел преподаватель кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Псковского филиала академии Валентин Шемаров.

«В ходе занятия слушатели курсов получили возможность пообщаться с псковскими коллегами, и те с готовностью поделились опытом своей работы по различным направлениям деятельности службы, который выпускники курсов профессионального обучения смогут использовать на практике при прохождении службы в своем территориальном органе», – сказал Валентин Шемаров.

В ведомстве отметили, что слушатели курсов узнали об особенностях несения службы конвоя, отдела безопасности, дежурной смены и караула.

Напомним, что в Псковском филиале академии в течение месяца проходят обучение 85 слушателей курсов профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в УИС на должности рядового и младшего начальствующего состава. Все обучающиеся – сотрудники УФСИН России по Псковской, Новгородской и Смоленской областям. 15 февраля они завершат обучение и отправятся для прохождения службы в свои территориальные органы.