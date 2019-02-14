0
12:46
Евгений Шапкин: Появление велодорожек в Пскове должно стать «общим принципом»
12:00
Стартовал архитектурный ПАИ-live Евгением Шапкиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11:11
Владимир Шуляковский о ганзейском знаке: Застрявшая на утёсе ладья символизирует сидящую «на мели» администрацию Пскова
11:00
Михаил Ведерников и Артем Пидник договорились о совместном развитии электросетевого комплекса Псковской области
10:22
Отреставрированные украшения из раскопок на месте Михайловского монастыря показали псковские археологи
10:09
Глава Пскова ответил на вопросы блогера ПАИ о ганзейском знаке
09:51
Псковская область и Ростелеком внедрят пилотный проект «Умный регион»
Еще новости
Общество

Сотрудники УФСИН по Новгородской и Смоленской областям ознакомились в работой псковских коллег

Слушатели курсов профессионального обучения, организованного в Псковском филиале Академии ФСИН России для граждан, впервые принятых на службу в УИС, посетили ИК-4 и отдел по конвоированию УФСИН России по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения.

Выездное практическое занятие по дисциплине «Основы профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы» для сотрудников УФСИН России по Новгородской и Смоленской областям провел преподаватель кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Псковского филиала академии Валентин Шемаров.

«В ходе занятия слушатели курсов получили возможность пообщаться с псковскими коллегами, и те с готовностью поделились опытом своей работы по различным направлениям деятельности службы, который выпускники курсов профессионального обучения смогут использовать на практике при прохождении службы в своем территориальном органе», – сказал Валентин Шемаров.

В ведомстве отметили, что слушатели курсов узнали об особенностях несения службы конвоя, отдела безопасности, дежурной смены и караула.

Напомним, что в Псковском филиале академии в течение месяца проходят обучение 85 слушателей курсов профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в УИС на должности рядового и младшего начальствующего состава. Все обучающиеся – сотрудники УФСИН России по Псковской, Новгородской и Смоленской областям. 15 февраля они завершат обучение и отправятся для прохождения службы в свои территориальные органы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Евгений Шапкин: Появление велодорожек в Пскове должно стать «общим принципом»
14 февраля 2019
Евгений Шапкин: Появление велодорожек в Пскове должно стать «общим принципом»
Стартовал архитектурный ПАИ-live Евгением Шапкиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14 февраля 2019
Стартовал архитектурный ПАИ-live Евгением Шапкиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Владимир Шуляковский о ганзейском знаке: Застрявшая на утёсе ладья символизирует сидящую «на мели» администрацию Пскова
14 февраля 2019
Владимир Шуляковский о ганзейском знаке: Застрявшая на утёсе ладья символизирует сидящую «на мели» администрацию Пскова 7
Михаил Ведерников и Артем Пидник договорились о совместном развитии электросетевого комплекса Псковской области
14 февраля 2019
Михаил Ведерников и Артем Пидник договорились о совместном развитии электросетевого комплекса Псковской области
Отреставрированные украшения из раскопок на месте Михайловского монастыря показали псковские археологи
14 февраля 2019
Отреставрированные украшения из раскопок на месте Михайловского монастыря показали псковские археологи
Глава Пскова ответил на вопросы блогера ПАИ о ганзейском знаке
14 февраля 2019
Глава Пскова ответил на вопросы блогера ПАИ о ганзейском знаке 4
Псковская область и Ростелеком внедрят пилотный проект «Умный регион»
14 февраля 2019
Псковская область и Ростелеком внедрят пилотный проект «Умный регион»
ПАИ-live с главным архитектором Псковской области начнется в 12:00
14 февраля 2019
ПАИ-live с главным архитектором Псковской области начнется в 12:00

Идет загрузка...