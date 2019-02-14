Глава Пскова ответил на вопросы блогера ПАИ о ганзейском знаке

10:09, 14 февраля 2019, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский направил архитектору Владимиру Шуляковскому официальный ответ на вопросы о ганзейском знаке, который планируется установить в областном центре в июне 2019 года, в память о 39-х Международных Ганзейских днях Нового времени. Об этом Псковскому агентству информации сообщил сам Владимир Шуляковский. Копию ответа он опубликовал в социальной сети Facebook.

Напомним, вопросы к Ивану Цецерскому были сформулированы в колонке архитектора «Ганзейский знак вопроса», опубликованной на ПАИ 17 января. В частности, автора интересовало: «Почему проект Знака нигде не выставлялся и его изображение до последнего времени держалось в секрете? Почему именно для этого проекта было сделано исключение из хорошего правила обсуждать все нововведения с народом города?»

Также Владимир Шуляковский интересовался деталями «общей художественной композиции произведения», просил предоставить информацию об авторе ганзейского знака, и спрашивал, «почему в качестве материала для предлагаемого произведения искусства выбрана пластмасса».

В официальном ответе глава Пскова поясняет, что в 2017 году в Пскове проводился конкурс на лучший эскизный проект ганзейского знака, на который было представлено 7 работ. Однако «учитывая отсутствие единодушной поддержки населением, какого либо из представленных проектов было принято решение больше конкурсные процедуры не возобновлять, а победителей не определять» [здесь и далее сохранены орфография и пунктуация оригинала - ПАИ].

Также Иван Цецерский сообщает, что «на установку Знака в городе Пскове бюджетных средств не было предусмотрено». «Исходя из того, что из федерального бюджета средства выделены не были, было предложено Псковской компанией сделать подарок псковичам и гостям города и профинансировать установку Знака», - отмечается в документе.

Иван Цецерский заверил, что «для решения вопроса о выработке оптимального не дорогого эскиза работала рабочая группа». По его словам, в нее входили представители администрации Пскова, включая главного архитектора города, общественники и «представители городской культуры». Именно рабочая группа выбрала образ ладьи для разработки ганзейского знака, а также остановилась на композитном материале для него, сочтя, что он «будет выглядеть достойно».

Глава Пскова заверил, что заседания рабочей группы освещались, в том числе в соцсетях. «Суждений критического характера, которые могли бы остановить ход работ – не было», - резюмировал он.