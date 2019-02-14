4
12:46
Евгений Шапкин: Появление велодорожек в Пскове должно стать «общим принципом»
12:00
Стартовал архитектурный ПАИ-live Евгением Шапкиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11:11
Владимир Шуляковский о ганзейском знаке: Застрявшая на утёсе ладья символизирует сидящую «на мели» администрацию Пскова
11:00
Михаил Ведерников и Артем Пидник договорились о совместном развитии электросетевого комплекса Псковской области
10:22
Отреставрированные украшения из раскопок на месте Михайловского монастыря показали псковские археологи
10:09
Глава Пскова ответил на вопросы блогера ПАИ о ганзейском знаке
09:51
Псковская область и Ростелеком внедрят пилотный проект «Умный регион»
Еще новости
  • Коротко
Общество

Глава Пскова ответил на вопросы блогера ПАИ о ганзейском знаке

Глава Пскова Иван Цецерский направил архитектору Владимиру Шуляковскому официальный ответ на вопросы о ганзейском знаке, который планируется установить в областном центре в июне 2019 года, в память о 39-х Международных Ганзейских днях Нового времени. Об этом Псковскому агентству информации сообщил сам Владимир Шуляковский. Копию ответа он опубликовал в социальной сети Facebook.

Напомним, вопросы к Ивану Цецерскому были сформулированы в колонке архитектора «Ганзейский знак вопроса», опубликованной на ПАИ 17 января. В частности, автора интересовало: «Почему проект Знака нигде не выставлялся и его изображение до последнего времени держалось в секрете? Почему именно для этого проекта было сделано исключение из хорошего правила обсуждать все нововведения с народом города?»

Также Владимир Шуляковский интересовался деталями «общей художественной композиции произведения», просил предоставить информацию об авторе ганзейского знака, и спрашивал, «почему в качестве материала для предлагаемого произведения искусства выбрана пластмасса».

В официальном ответе глава Пскова поясняет, что в 2017 году в Пскове проводился конкурс на лучший эскизный проект ганзейского знака, на который было представлено 7 работ. Однако «учитывая отсутствие единодушной поддержки населением, какого либо из представленных проектов было принято решение больше конкурсные процедуры не возобновлять, а победителей не определять» [здесь и далее сохранены орфография и пунктуация оригинала - ПАИ].

Также Иван Цецерский сообщает, что «на установку Знака в городе Пскове бюджетных средств не было предусмотрено». «Исходя из того, что из федерального бюджета средства выделены не были, было предложено Псковской компанией сделать подарок псковичам и гостям города и профинансировать установку Знака», - отмечается в документе.

Иван Цецерский заверил, что «для решения вопроса о выработке оптимального не дорогого эскиза работала рабочая группа». По его словам, в нее входили представители администрации Пскова, включая главного архитектора города, общественники и «представители городской культуры». Именно рабочая группа выбрала образ ладьи для разработки ганзейского знака, а также остановилась на композитном материале для него, сочтя, что он «будет выглядеть достойно».

Глава Пскова заверил, что заседания рабочей группы освещались, в том числе в соцсетях. «Суждений критического характера, которые могли бы остановить ход работ – не было», - резюмировал он.

Версия для печати
Комментарии: 4 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Главный архитектор Псковской области о проекте ганзейского знака: Он как будто не из XXI века Глава Пскова ответил на вопросы блогера ПАИ о ганзейском знаке Схему Ганзейского праздника утвердили псковские депутаты Схемы и карты праздничного пространства Ганзы-2019 утвердил комитет по туризму Псковской гордумы Михаил Ведерников: Первоочередная задача - привести Псков в порядок к Ганзейским дням Знаки «Серебряное ожерелье России» и «Ганзейское гостеприимство» украсят отели и рестораны Пскова Повысить свою квалификацию смогут представители сферы гостиничного и ресторанного бизнеса перед Ганзейскими днями в Пскове Определены задачи по работе гостиничного и ресторанного бизнеса в Пскове на 39-х Международных Ганзейских днях Парад водных видов транспорта на реке Великой хотят провести на Ганзейских днях в Пскове Археологи подбирают материалы для выставки и сборника статей, посвящённого торговым связям Пскова и Европы
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Евгений Шапкин: Появление велодорожек в Пскове должно стать «общим принципом»
14 февраля 2019
Евгений Шапкин: Появление велодорожек в Пскове должно стать «общим принципом»
Стартовал архитектурный ПАИ-live Евгением Шапкиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14 февраля 2019
Стартовал архитектурный ПАИ-live Евгением Шапкиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Владимир Шуляковский о ганзейском знаке: Застрявшая на утёсе ладья символизирует сидящую «на мели» администрацию Пскова
14 февраля 2019
Владимир Шуляковский о ганзейском знаке: Застрявшая на утёсе ладья символизирует сидящую «на мели» администрацию Пскова 7
Михаил Ведерников и Артем Пидник договорились о совместном развитии электросетевого комплекса Псковской области
14 февраля 2019
Михаил Ведерников и Артем Пидник договорились о совместном развитии электросетевого комплекса Псковской области
Отреставрированные украшения из раскопок на месте Михайловского монастыря показали псковские археологи
14 февраля 2019
Отреставрированные украшения из раскопок на месте Михайловского монастыря показали псковские археологи
Глава Пскова ответил на вопросы блогера ПАИ о ганзейском знаке
14 февраля 2019
Глава Пскова ответил на вопросы блогера ПАИ о ганзейском знаке 4
Псковская область и Ростелеком внедрят пилотный проект «Умный регион»
14 февраля 2019
Псковская область и Ростелеком внедрят пилотный проект «Умный регион»
ПАИ-live с главным архитектором Псковской области начнется в 12:00
14 февраля 2019
ПАИ-live с главным архитектором Псковской области начнется в 12:00

Идет загрузка...