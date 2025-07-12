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Общество

Лось столкнулся с автомобилем в Стругокрасненском округе

В Стругокрасненском муниципальном округе на 208-м километре трассы Санкт-Петербург – Псков произошло столкновение лося и автомобиля Mitsubishi Outlander, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото: ПАИ

Помощь водителю оказана на месте. От госпитализации он отказался. Лось погиб.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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