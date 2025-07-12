Лось столкнулся с автомобилем в Стругокрасненском округе
В Стругокрасненском муниципальном округе на 208-м километре трассы Санкт-Петербург – Псков произошло столкновение лося и автомобиля Mitsubishi Outlander, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Помощь водителю оказана на месте. От госпитализации он отказался. Лось погиб.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Пушкиногорский район отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Поиски пропавшей в лесу в Великолукском районе женщины осложняются плохими погодными условиями
Пустошкинский район отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Поисковики рассказали о находках в ходе 13-й поисковой экспедиции «Укрепрайон» в Себежском районе