Возможности развития гастротуризма обсудил Михаил Ведерников с основателями псковской сыроварни

12:24, 12 июля 2025, ПАИ

Возможности развития гастротуризма обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с основателями сыроварни «Тремпелис» Ставросом Тремпелисом и Светланой Климовой. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

В последнее время инвесторы активно работают в направлении гастро- и экотуризма, принимают экскурсионные группы, проводят образовательные встречи и мастер-классы. Производство сыра по традиционным греческим рецептам было открыто под Псковом в 2020 году. В год сыроварню посещают около десяти тысяч человек. А в таверне при производстве угощают блюдами греческой домашней кухни.

Сыровары рассказали о планах по развитию, в том числе по расширению фермы и увеличению поголовья коз. Оборудование позволяет нарастить объёмы производства в несколько раз. В числе интересных задумок – организация школы сыроваров с привлечением ведущих иностранных экспертов, проведение специализированного сырного фестиваля, а также проект в сфере виноделия.

По итогам встречи губернатор поручил ответственным исполнительным органам проработать вопросы поддержки озвученных инициатив и проектов.