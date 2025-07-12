Бесплатные утренние спортивные тренировки проходят в Пскове

10:38, 12 июля 2025, ПАИ

Бесплатные тренировки проходят на трёх открытых площадках в Пскове сегодня, 12 июля. Видео утренних занятий прислали организаторы.

Тренировки для псковичей будут проводиться всё лето в Финском парке на поляне напротив Гремячей башни, в сквере Пограничников на улице Труда, на «Умной площадке» на улице Никольской в парке 300-летия прокуратуры. Занятия на открытом воздухе осуществляются в рамках проекта «Спортивный Псков».

Напомним, что о старте проекта «Спортивный Псков» объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В рамках проекта каждую субботу в 10:00 квалифицированные тренеры будут проводить бесплатные занятия физкультурой и спортом. Актуальная информация о занятиях, а также об их отмене в случае неблагоприятных погодных условий будет размещаться на сайте ПАИ в этом разделе.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое есть в нашем телеграм-канале «ПАИ. Спортинформ».