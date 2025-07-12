Два автомобиля столкнулись в Острове

11:33, 12 июля 2025, ПАИ

Столкновение двух автомобилей Škoda Octavia и ВАЗ-21099 произошло около рынка на улице Островских Молодогвардейцев в Острове сегодня, 12 июля. После столкновения Škoda вылетела в кювет, протаранив забор, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП один человек из ВАЗ был госпитализирован в медицинское учреждение. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.