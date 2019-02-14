Отреставрированные украшения из раскопок на месте Михайловского монастыря показали псковские археологи
Археологи показали отреставрированные украшения, обнаруженные в ходе раскопок на месте Михайловского монастыре на улице Свердлова в Пскове, сообщается в Instagram Археологического центра Псковской области.
«Реставраторам в этом году пришлось много расчищать и возвращать истинный облик предметам из цветного металла - они преображаются прямо на глазах», – рассказали археологи.
На фото специалисты продемонстрировали некоторые украшения: браслет, женское и детское кольца.