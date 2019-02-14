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Общество

Владимир Шуляковский о ганзейском знаке: Застрявшая на утёсе ладья символизирует сидящую «на мели» администрацию Пскова

«Из текста письма стал понятен смысл памятного знака - ладья, застрявшая на утёсе, символизирует собой городскую администрацию, сидящую «на мели» и не имеющую средств на постройку нормального памятника», - прокомментировал псковский архитектор Владимир Шуляковский официальный ответ главы Пскова Ивана Цецерского на вопросы о ганзейском знаке, ранее сформулированные им в статье «Ганзейский знак вопроса», опубликованной на сайте Псковского агентства информации 17 января. Об этом архитектор написал в социальной сети Facebook.

«Жалко городские власти, которые не могут найти денег даже на небольшое сооружение. Жалко тех, кто придумал этот памятник - они, по-видимому, никогда не видели кораблей, даже на картинках - и не читали в детстве книжек про пиратов. Жалко наших кузнецов, которым не дали возможности украсить город своим чудесным ремеслом. Больше всего жалко нас, скобарей - нам теперь жить с этой ладьёй», - добавил Владимир Шуляковский.

«Каждое время оставляет свои памятники. Было время - в Пскове появился «Вечный огонь» с орудийными стволами. Другое время отметилось великолепным памятником Александру Невскому с дружиной. Когда средств на масштабное строительство не было, псковичи «на медные деньги» поставили «Баториев крест» - сооружение небольшое, но очень псковское по смыслу, по образу, по духу, и, кстати, по использованным строительным материалам. А что останется после нашего времени? «Аллея героев» кладбищенского дизайна. Памятник флотоводцам, сделанный по принципу «я его слепила, из того, что было» - маленькие якорёчки, цепочки, игрушечный «детсадовский» маячок. И ещё кузнец-уродец из Детского парка - поделка заезжего халтурщика. Теперь вот будет ещё ладья - как выяснилось, копия изделия сувенирного ширпотреба», - отмечает архитектор.

По его мнению, «гости города будут очень веселиться, глядя на нелепую пластиковую лодку, «на всех парусах» бороздящую пластмассовый утёс под вывернутым против ветра флагом. Но нам-то с вами, земляки-скобари, точно будет не до смеха. Ну не объяснишь же всем, что мы бедные, что денег на нормальный знак у нас нету, что это подарок, а дарёной ладье в корму не смотрят...».

Напомним, знак планируется установить в Пскове в июне 2019 года, в память о 39-х Международных Ганзейских днях Нового времени. В своей статье архитектор спрашивал, «почему проект Знака нигде не выставлялся и его изображение до последнего времени держалось в секрете», интересовался деталями «общей художественной композиции произведения», просил предоставить информацию об авторе ганзейского знака, и спрашивал, «почему в качестве материала для предлагаемого произведения искусства выбрана пластмасса».

В официальном ответе глава Пскова пояснял, что «для решения вопроса о выработке оптимального не дорогого эскиза работала рабочая группа». По его словам, в нее входили представители администрации Пскова, включая главного архитектора города, общественники и «представители городской культуры». Именно рабочая группа выбрала образ ладьи для разработки ганзейского знака, а также остановилась на композитном материале для него, сочтя, что он «будет выглядеть достойно».

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