Должницу выселили судебные приставы из дома на улице Юбилейной в Пскове

10:57, 14 февраля 2019, ПАИ

Судебные приставы УФССП России по Псковской области, исполняя решение Псковского городского суда, выселили должницу из многоквартирного дома на улице Юбилейной в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Женщина была официально уведомлена, что в отношении неё возбуждено исполнительное производство, где предметом исполнения является выселение её из квартиры. Взыскателем по исполнительному производству является Управление по учету и распределению жилой площади администрации города Пскова.

В уведомлении было сказано, что выселение проводится в связи с исполнением исполнительного листа, выданного Псковским городским судом. По решению суда, с должницей расторгается договор социального найма и проводится выселение с предоставлением другого жилого помещения. Кроме того, она снимается с регистрационного учета по адресу на улице Юбилейной.

Установлено, что должница не только не платила за квартиру, но и не исполняла свои обязанности по поддержанию надлежащего состояния жилого помещения, тем самым, нарушая права и законные интересы соседей.

Судебный пристав-исполнитель установил для должницы срок добровольного исполнения решения суда, но она его проигнорировала. Руководствуясь федеральным законодательством об исполнительном производстве, было произведено ее выселение в принудительном порядке без дополнительного извещения.

В исполнительных действиях участвовали начальник отдела ОСП по ВАПД по городу Пскову и Псковскому району, безопасность обеспечивали судебные приставы по ОУПДС группы быстрого реагирования специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Псковской области. При выселении присутствовали участковый и представитель Управления по учету и распределению жилой площади администрации города Пскова.

К приходу судебных приставов должница была дома, но отказывалась открывать дверь, за которой постоянно лаяла собака. После неоднократных предупреждений, дверь квартиры была вскрыта.

На должницу был составлен административный протокол по статье 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов).

После долгих разговоров с представителями ведомств, должница оделась, собрала свои вещи и освободила жилое помещение. После освобождения от занимаемого ею помещения, в дверь был установлен новый замок. Должнице предоставили документы и ключи от нового места жительства.