Роскачество не нашло хороших пельменей в российских магазинах

11:27, 14 февраля 2019, ПАИ

Роскачество провело проверку пельменей из российских магазинов и не нашло ни одного производителя, достойного «Знака качества». Об этом заявил руководитель Роскачества Максим Протасов в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума.

По его словам, основные нарушения – это остатки антибиотиков в мясе, подмена заявленных на этикетке ингредиентов более дешевыми аналогами, добавление ингредиентов, которые не указаны в составе, например, крахмала, загустителей. В двух случаях из 48 эксперты выявили превышение допустимых норм по антибиотикам, в девяти - незаявленные компоненты - курицу, искусственные добавки.

«К сожалению, до российского «Знака качества» в данной категории, до наших опережающих требований, до этого стандарта не дотянулся пока ни один из производителей», - сказал Максим Протасов.

Он отметил, что Роскачество уже получило обратную связь от производителей. Некоторые из них сообщили об усилении контроля на производстве и смене поставщиков.

«Каждый производитель старается проанализировать проблему и исправить ее. Потому что, если ты хочешь оставаться на рынке, ты должен честно доносить информацию о своем товаре через маркировку, не врать покупателю», - подчеркнул руководитель Роскачества.