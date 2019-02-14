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Общество

Пскович хотел доставить наркотик в колонию и сам оказался в тюрьме на 10 лет

10 лет проведет 43-летний пскович в исправительной колонии строгого режима из-за покушения на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

В суде было установлено, что не позднее 14 июня 2017 года к мужчине обратился неизвестный, отбывающий наказание в исправительном учреждении, с просьбой оказать содействия в приобретении наркотического средства и доставить его на территорию колонии. Пскович согласился и в июле 2017 года приобрел наркотик в крупном размере, после чего упаковал его в стабилизатор напряжения.

Чтобы передать наркотик, житель Пскова вышел из подъезда своего дома, но во дворе его задержали сотрудники ОКОН УМВД России по городу Пскову.

Псковский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 - пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в исправительном учреждении в крупном размере). Приговор суда не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.

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