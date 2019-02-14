О сотрудничестве двух регионов в различных сферах договорились губернаторы Псковской области и Ненецкого автономного округа

13:53, 14 февраля 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский договорились о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и гуманитарном сотрудничестве двух субъектов РФ. Соответствующее соглашение подписано в четверг, 14 февраля, в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, который в этом году проходит в 18-й раз, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Основными направлениями межрегионального сотрудничества станут сферы транспорта, логистики, жилищного строительства, а также гуманитарного и экономического взаимодействия. «Межрегиональная кооперация — это будущее региональной экономики, и мне приятно, что мы находим в этом общий язык и готовы двигаться друг к другу, не испытывая излишней межрегиональной конкуренции», — отметил Александр Цыбульский.

«С Александром Витальевичем у нас сложились хорошие личные отношения, которые, я уверен, спроецируются на отношения между нашими регионами. Мы обсуждали вопросы взаимодействия в сфере жилищного строительства и, конечно же, основной акцент мы делаем на развитие туризма и наших авиакомпаний. Думаю, что в ближайшей перспективе мы сможем поделиться нашими совместными планами в этом направлении», — сказал Михаил Ведерников.

Соглашение рассчитано на 5 лет и подкреплено планом мероприятий, где прописаны конкретные шаги по взаимодействию в различных областях.

В сфере образования и молодежной политики планируется организация совместных стажировок школьных учительских команд, сотрудников региональных институтов повышения квалификации и развития образования, участие школьников и педагогов Ненецкого автономного округа в фестивале педагогических идей, Международной молодежной «Вахте памяти», в православных образовательных чтениях (Свято-Тихоновские, Корнилиевские, Александро-Невские), которые ежегодно проходят на территории Псковской области. Кроме того, речь идет о школьных обменах и содействии в развитии туризма.

Взаимодействие в торгово-экономической сфере предполагает участие в выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятиях, организация и проведение совместных бизнес-миссий предприятий и субъектов предпринимательской деятельности с целью презентации инвестиционного и промышленного потенциала сторон.

Соглашение также направлено на взаимодействие в области жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, сельского хозяйства, культуры, занятости и социальной защиты населения.