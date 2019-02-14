15 февраля в музейном клубе «Печеряне» состоится тематический вечер «Отечества достойные сыны»

15:38, 14 февраля 2019, ПАИ

15 февраля в музейном клубе «Печеряне» состоится тематический вечер «Отечества достойные сыны», посвященный 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Сотрудники музея истории города Печоры (улица Международная, 6) познакомят с видео и фотоматериалами, рассказывающими об истории войны 1979-1989 гг. В рамках мероприятия состоится встреча c печерянином Александром Ивановым – участником военных действий в Афганистане. Начало - в 17:00, вход свободный.

Дополнительная информация по телефону: 8 (81148) 2-30-77.