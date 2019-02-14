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Общество

Спецоперацию по розыску и задержанию сбежавших преступников провели курсанты ФСИН на учениях в Псковской области

В загородном учебном центре псковского филиала Академии ФСИН России курсанты пятого курса совершенствовали практические навыки, полученные за годы обучения в вузе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учебного заведения.

По легенде учений, осужденные к лишению свободы вооружились и совершили побег из исправительного учреждения. Их необходимо было задержать и обезвредить. Действия курсантов по их готовности к чрезвычайным обстоятельствам, которые могут возникнуть в служебной деятельности сотрудника территориального органа ФСИН России, оценивали преподаватели кафедр организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС, физической, огневой и тактико-специальной подготовки, а также представители отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области.

«С задачами по организации действий групп боевого порядка в специальных операциях при чрезвычайных обстоятельствах социального характера и оперативно-розыскной деятельности пятикурсники, которые уже через полгода отправятся для прохождения службы в 15 территориальных органа ФСИН России, справились успешно. Всем им будут выставлены оценки и даны соответствующие рекомендации», - уточнили в пресс-службе.

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