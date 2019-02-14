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Общество

Псковская область подключилась к проекту «Кино России»

Администрация Псковской области продолжает работу по продвижению региона в качестве перспективной площадки для съемки кинофильмов. Сегодня, 14 февраля, на площадке РИФ-2019 в Сочи губернатор Михаил Ведерников заключил соглашение о развитии кино- и телепроизводства на территории региона с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения. Со стороны АСИ документ подписала Светлана Чупшева, вторым подписантом был председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

«Псковская область подключилась к проекту «Кино России», который Ассоциация продюсеров кино и телевидения реализует совместно с Агентством стратегических инициатив и при активной поддержке Фонда кино. Наш регион обладает богатым историко-культурным и природным наследием, которое может и должно быть использовано в процессе кинопроизводства. Поэтому мы рассматриваем свое участие в этом проекте как один из серьезных элементов инвестиционной и туристской привлекательности региона. Будут создаваться максимально благоприятные условия кинокомпаниям, которые готовы прийти на Псковщину как надежные партнеры. Мы уже работаем в этом направлении с кинокомпанией «Ленфильм», и сегодняшние договоренности — дополнительная помощь в этой работе», — сказал Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что с 2019 года в Псковской области запущена технология «рибейта», благодаря которой кинопроизводители смогут вернуть себе часть понесенных затрат.

В рамках соглашения также предполагается совместная реализация кинообразовательных проектов и специальных мероприятий (образовательных программ, мастер-классов, фестивалей, ретроспектив, показов) для развития профессиональных кадров для кино и телевидения, других секторов медиаотрасли в Псковской области.

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