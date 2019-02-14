Елена Бибикова: Улучшение демографической ситуации – одна из основных целей национальных проектов

16:40, 14 февраля 2019, ПАИ

«Улучшение демографической ситуации – одна из основных целей национальных проектов», - заявила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова на Российском инвестиционном форуме-2019, проходящем в Сочи. Как сообщили Псковскому агентству информации в аппарате сенатора, Елена Бибикова выступила в рамках панельной сессии на тему повышения рождаемости и охраны здоровья детей.

Парламентарий передала участникам форума приветствие от имени председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Елена Бибикова отметила, что в силу объективных причин Россия стоит перед лицом серьезного демографического вызова – падения рождаемости. «В связи с тем, что в репродуктивный возраст вступает малочисленное поколение женщин, родившихся в 90-е годы, число потенциальных матерей в ближайшее десятилетие уменьшится примерно на треть», — заявила сенатор.

Законодатель напомнила, что в «майском» Указе президент РФ Владимир Путин обозначил конкретную цель на ближайшие годы: увеличение суммарного коэффициента рождаемости и снижение смертности населения. Для её достижения, считает Елена Бибикова, необходимо мотивировать граждан к деторождению, увеличивать репродуктивный потенциал населения, а также переводить детское здравоохранение на качественно новый уровень. На решение этих задач направлены три специальных федеральных проекта.

«С первого января прошлого года в России заработала масштабная программа по поддержке семей с детьми – «демографический пакет», предложенный президентом. Введены выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка. Продлено действие программы материнского капитала и расширены возможности использования его средств. Расширена география субъектов Федерации, в которых субсидируется пособие на третьего ребенка или последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста. Запущена специальная программа субсидирования ипотечных кредитов для семей с детьми», — перечислила сенатор.

Она также отметила, что в текущем году начинается реализация национальных проектов, которые нацелены на достижение дальнейшего развития страны во всех ключевых сферах жизни и, прежде всего, на улучшение демографической ситуации. «На решение этой задачи направлены не только профильные нацпроекты – «Здравоохранение» и «Демография», но, по сути, каждый из 12 национальных проектов», — пояснила Елена Бибикова. Парламентарий подчеркнула, что только тесное межведомственное взаимодействие и скоординированные действия приведут к желаемому результату.