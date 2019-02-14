Приём заявок на участие в VII конференции «Мой край в годы Великой Отечественной войны» стартовал в Пскове

17:16, 14 февраля 2019, ПАИ

Стартовал приём заявок на ежегодную научно-практическую конференцию «Мой край в годы Великой Отечественной войны», которая пройдет с 6 по 8 мая на базе Псковского городского молодёжного центра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Для участия в конференции приглашаются школьники 5-11 классов общеобразовательных школ, обучающиеся средних специальных и высших учебных заведений Псковской области, работающая молодёжь в возрасте до 27 лет.

Предполагаются следующие секции конференции: генеалогическая - в ней принимаются и обсуждаются работы, посвящённые истории собственной семьи автора в годы войны; биографическая - подлежат обсуждению работы, рассматривающие боевой путь и биографию ветеранов войны, не являющихся родственниками автора; краеведческая - рассматриваются работы, посвященные событиям Великой Отечественной войны на территории Псковской области.

По итогам конференции будет издан сборник.

Участвовать в конференции можно как очно, так и заочно. При очном участии автор присланной работы делает доклад и презентацию на конференцию. Во втором случае можно прислать работу, без личного участия.

Авторам необходимо прислать свои работы и заявку на участие, оформленные в соответствии с требованиями, по адресу электронной почты: conferencia.wow@mail.ru с пометкой «Конференция» в теме письма в срок до 30 апреля. В исключительных случаях заявка может быть прислана ранее, чем работа. Без присланной электронной версии участник не допускается до участия.

Участникам в обязательном порядке необходимо ознакомиться с положением конференции.

Организаторами выступают Псковский городской молодежный центр и Псковское отделение общественного движения «Суть времени».