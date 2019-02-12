До двух лет тюрьмы грозит великолучанину за кражу велосипедов

17:32, 14 февраля 2019, ПАИ

В Великих Луках завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который украл два велосипеда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено в ходе следствия, велосипеды были похищены в ноябре 2018 года из подъездов домов на улице Дружбы. Они стояли на лестничных площадках первого этажа и не были оборудованы противоугонными устройствами. Ущерб для двух женщин, которым принадлежали велосипеды, составил 25 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки задержали подозреваемого в этих кражах, им оказался 54-летний не работающий, ранее судимый горожанин. Установлено, что при совершении противоправных деяний он находился в состоянии алкогольного опьянения. Похищенное изъято.

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). В настоящее время оно направлено в городской суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.