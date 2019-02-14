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Общество

Псковская область и Республика Карелия реализуют совместные проекты в культуре, туризме, образовании и здравоохранении

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и Глава Республики Карелии Артур Парфенчиков в четверг, 14 февраля, на площадке РИФ-2019 подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Подписанное соглашение — очередной этап совместной работы.

«Наши регионы похожи, и мы находимся в постоянном взаимодействии по целому ряду вопросов, часто находим совместные решения, советуемся, обсуждаем. Сегодня мы задокументировали реально существующую работу. Одно из важных направлений — взаимодействие в сфере экономики, мы сможем создать условия для совместной работы бизнеса», — сказал Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Губернатор Псковской области в числе перспективных направлений двустороннего взаимодействия назвал туризм. «Сегодня на площадке инвестиционного форума в Сочи мы анонсировали важное событие — запуск скоростного поезда „Ласточка“, который впервые в истории свяжет прямым железнодорожным сообщением Республику Карелию, Псковскую область и Великий Новгород. Запуск маршрута позволит успешно реализовать самые разные совместные туристские проекты и программы», — сказал Михаил Ведерников. В ближайшее время в Карелии будет открыта особая экономическая зона, и власти Псковской области готовы поделиться с коллегами опытом в их создании. «Мы со своей стороны готовы перенять опыт Карелии в лесопереработке», — добавил Михаил Ведерников.

Соглашение подразумевает также совместную работу в области науки и образования, культуры и туризма, здравоохранения, социальной защиты, молодежной политики, спорта, информационных технологий, дорожно-транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Оно будет способствовать реализации межрегиональных инвестиционных проектов, продвижению товаров народного потребления местных товаропроизводителей, проведению совместных работ по внедрению инновационных продуктов, технологий. Кроме того, стороны планируют оказывать содействие в подготовке научных кадров, повышении квалификации специалистов в сфере инновационного менеджмента.

Отметим, что уже достигнута договоренность о проведении в этом году бизнес-миссии псковских предпринимателей в Карелию для налаживания торгово-экономических контактов между субъектами малого и среднего предпринимательства. Обмен опытом поможет выйти на новые рынки сбыта, а также найти новых партнеров, поставщиков и покупателей.

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