Кулинарный поединок состоялся в псковском Красном Кресте

19:50, 14 февраля 2019, ПАИ

В рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» в клубе «Здоровое питание» при псковским Красном Кресте состоялся командный кулинарный конкурс по приготовлению фруктового салата. Об этом Псковскому агентству информации сообщил в организации.

Командам участниц был предложен одинаковый набор продуктов, из которых необходимо приготовить блюдо, время приготовления не ограничивалось. С нескрываемым энтузиазмом пожилые женщины принялись создавать свои кулинарные изыски. Необходимо отметить, что работа в команде сблизила многих участниц, которые были лишь знакомы по посещениям теоретических занятий в клубе «Здоровое питание». Слаженная работа в командах позволила за короткое время справиться с конкурсным заданием.

Результатом совместной работы пяти команд стали два салата «Фантазия», салаты «Эдем», «Дружба» и «Фруктовая фантазия». Каждый из них был по-своему был оригинален и в оформлении, и во вкусовых качествах.

Жюри, возглавляемое председателем псковского Красного Креста, присудило победу за старание и кулинарную фантазию всем командам. Каждой участнице конкурса были вручены небольшие подарки. Закончилось мероприятие чаепитием, во время которого участницы с удовольствием пробовали фруктовые салаты своих «конкуренток» и делились секретами их приготовления.

Конкурсу предшествовали два практических занятия по приготовлению сбалансированного питания. На первом занятии тьютор Ольга Васильева вместе с двумя помощницами-участницами проекта: Анной Васильевной Козорезовой и Екатериной Степановной Яковлевой - показала участникам занятия весь процесс приготовления сразу двух блюд: горячих бутербродов со сложной начинкой и нежного омлета. Пожилые женщины особый интерес проявили к приготовлению омлета. Умудренным жизненным опытом участницам занятия было очень интересно узнать, как приготовить это блюдо, чтобы оно получалось всегда воздушным и нежным на вкус. Ольга Павловна раскрыла несколько кулинарных секретов, которые женщины с удовольствием записали.

На втором практическом занятии псковички старшего возраста смогли самостоятельно, с учетом полученных знаний, приготовить вкусный зимний витаминный салат. Блюдо из свежих огурцов, помидоров, зеленого лука, сладкого перца, зелени, заправленное оливковым маслом, сейчас как нельзя кстати для поддержания ослабленного долгой зимой организма. Салат получился и красивым, и полезным. Следует добавить, что весь процесс приготовления проходил на новом, современном оборудовании мини-кафе Красного Креста.

Напомним, что кулинарный конкурс и практические занятия клуба «Здоровое питание» прошли в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, Предоставленного Фондом президентских грантов.