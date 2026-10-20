Лучших специалистов дорожной сферы наградили в Псковской области

18:42, 20 октября 2026, ПАИ

Лучших специалистов дорожной сферы Псковской области отметили наградами, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона. Торжественная церемония чествования сотрудников региональных организаций, внёсших наиболее весомый вклад в развитие дорожного хозяйства, прошла в правительстве области. Мероприятие приурочили ко Дню работников дорожного хозяйства.

Губернатор Михаил Ведерников поздравил собравшихся с профессиональным праздником и отметил, что за последние девять лет в регионе провели огромную работу по обновлению дорожной инфраструктуры.

«За это время приведено в нормативное состояние 1 300 км дорог и 50 мостовых сооружений. В этом году у нас рекордный бюджет дорожного фонда. Вы помните, что мы начинали с 4–4,5 миллиардов рублей, в этом году – более 20 млрд. Планируем привести в порядок ещё 300 км дорог и восемь мостов. В первую очередь это поддержка нашего президента, реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни», помощь Правительства РФ и профильного министерства. Ничего бы этого не было без вашего профессионализма, честной, ответственной и ежедневной работы», – сказал Ведерников.

Почётной грамотой губернатора за большой личный вклад в развитие дорожной отрасли наградили заместителя начальника проектно-технического отдела регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Елену Дунаеву и начальника юридического отдела областного управления автомобильных дорог Антонину Трифонову.

«Дорожная отрасль является одной из приоритетных и важных сфер для развития экономики региона. Дорогие коллеги, хочу также вас поздравить с профессиональным праздником», – поблагодарила за внимание и высокую оценку своего труда Трифонова.

Благодарственными письмами правительства региона за высокий профессионализм и добросовестный труд в дорожно-строительной отрасли наградили ряд специалистов дорожного хозяйства.