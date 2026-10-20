Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Лучших специалистов дорожной сферы наградили в Псковской области

Лучших специалистов дорожной сферы Псковской области отметили наградами, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона. Торжественная церемония чествования сотрудников региональных организаций, внёсших наиболее весомый вклад в развитие дорожного хозяйства, прошла в правительстве области. Мероприятие приурочили ко Дню работников дорожного хозяйства.

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Михаил Ведерников поздравил собравшихся с профессиональным праздником и отметил, что за последние девять лет в регионе провели огромную работу по обновлению дорожной инфраструктуры.

«За это время приведено в нормативное состояние 1 300 км дорог и 50 мостовых сооружений. В этом году у нас рекордный бюджет дорожного фонда. Вы помните, что мы начинали с 4–4,5 миллиардов рублей, в этом году – более 20 млрд. Планируем привести в порядок ещё 300 км дорог и восемь мостов. В первую очередь это поддержка нашего президента, реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни», помощь Правительства РФ и профильного министерства. Ничего бы этого не было без вашего профессионализма, честной, ответственной и ежедневной работы», – сказал Ведерников.

Почётной грамотой губернатора за большой личный вклад в развитие дорожной отрасли наградили заместителя начальника проектно-технического отдела регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Елену Дунаеву и начальника юридического отдела областного управления автомобильных дорог Антонину Трифонову.

«Дорожная отрасль является одной из приоритетных и важных сфер для развития экономики региона. Дорогие коллеги, хочу также вас поздравить с профессиональным праздником», – поблагодарила за внимание и высокую оценку своего труда Трифонова.

Благодарственными письмами правительства региона за высокий профессионализм и добросовестный труд в дорожно-строительной отрасли наградили ряд специалистов дорожного хозяйства.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

20 октября 2026

Михаил Ведерников наградил сотрудников СМИ на Псковском медиафоруме
20 октября 2026

Международный форум «ДоброСтарт» пройдёт в Печорах с 12 по 14 ноября
20 октября 2026

На медиафоруме в Пскове рассказали, как видеоагентство «Раптли» помогает региональным СМИ
20 октября 2026

Лучших специалистов дорожной сферы наградили в Псковской области
20 октября 2026

Как растить универсальных журналистов, рассказал эксперт на форуме в Пскове
20 октября 2026

Зачем Псковской области мусороперегрузочные станции: объясняем в карточках
20 октября 2026

Псковичам рассказали, как вернуть переплату по транспортному налогу при неучтённой льготе
20 октября 2026

Какие герои нужны обществу, рассказал эксперт на Псковском медиафоруме

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...