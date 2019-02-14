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Общество

В УФСИН России по Псковской области прошло оперативное совещание по итогам работы в период усиленного варианта несения службы

В Управлении уголовно-исполнительной системы Псковской области состоялось оперативное совещание под председательством первого заместителя начальника УФСИН России по Псковской области Виктора Леонова, на котором присутствовали: личный состав оперативных подразделений территориального органа, начальники исправительных колоний, следственных изоляторов, заместители начальников учреждений по безопасности и оперативной работе, начальники оперативных отделов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

На совещании были подведены итоги работы оперативно-режимных служб в период усиленного варианта несения службы и результаты работы за январь 2019 года. Также заслушивались руководители, допустившие недостатки в работе в указанный период времени.

Помимо этого, в рамках программы стимулирования оперативных сотрудников УИС, приказом начальника УФСИН России по Псковской области были награждены начальники оперативных подразделений ИК-4, СИЗО-1, СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области, достигшие наилучших результатов по итогам работы за 2018 год переходящим кубком за 1-ое место, переходящим вымпелом за 2-е и 3-е место.

 

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