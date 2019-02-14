Псковский «Народный контроль» проверил молочную продукцию на соответствие новому техрегламенту

20:13, 14 февраля 2019, ПАИ

Активисты партийного проекта «Народный контроль» проверили соблюдение новых правил маркировки молокосодержащих продуктов в трёх магазинах Пскова. Рейд состоялся сегодня, 14 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В январе 2019 года закончился 180-дневный срок, который был отведен производителям молочной продукции, содержащей растительные жиры, на смену упаковки и оформление новых деклараций на товары с измененными названиями и маркировкой. Согласно поправкам в технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», из названий теперь должно быть понятно, что в продукте присутствуют заменители молочного жира.

Общественники рассматривали упаковки молока, творога, сливок, сыров, масла, сгущенного молока. «Если в состав входит растительный жир, то на лицевой стороне должна быть соответствующая маркировка. Мы выборочно проверили молочную продукцию в трех магазинах и не нашли нарушений. Предъявляемые требования соблюдаются, - прокомментировал председатель Псковского городского координационного совета сторонников «Единой России», депутат гордумы Валерий Тюменцев. – Однако производитель все-таки прибегает к определенным уловкам. Например, раньше он указывал на упаковке: «мягкое деревенское масло», теперь же два первых слова остались, а «масло» убрано».

При этом Тюменцев отметил, что псковская молочная продукция практически не содержит растительных жиров, ее состав в основном натуральный.

Напомним, партийный проект «Единой России» «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины. Также в рамках реализации партпроекта проводятся регулярные мониторинги, такие как мониторинг цен на лекарства в регионах, мониторинг деятельности организаций, предоставляющих потребительские займы, мониторинг рынка семян и другие. Все эти мероприятия преследуют цель установить контроль за прозрачным и экономически обоснованным формированием цен и правил на потребительском рынке.