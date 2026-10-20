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Общество

Отделение медицинской реабилитации работает в Псковском филиале областной больницы

Отделение медицинской реабилитации взрослых с нарушением функций периферической нервной и костно-мышечной систем работает в Псковском филиале Псковской областной клинической больницы. Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Фото: министерство здравоохранения Псковской области

Сюда поступают пациенты после тяжёлых травм и ДТП, после сложных травматологических и неврологических операций, а также те, кто долгое время был прикован к постели. Кроме того, помощь оказывают пациентам в восстановительном периоде после инфаркта (вне острой стадии).

Главная цель отделения – вернуть человеку независимость, движение и радость жизни.

Заведующий отделением, врач-реабилитолог Умар Умаров подчеркнул, что реабилитация – это всегда индивидуальный маршрут.

«У нас работает настоящая реабилитационная бригада. Мы коллективно определяем цель и программу восстановления для каждого пациента. При необходимости всегда можем подключить врачей других специальностей», – отметил Умар Умаров.

Курс реабилитации может включать несколько госпитализаций, но пациента сопровождает команда специалистов.

«Самое приятное для меня – встретить пациента вне стен больницы и увидеть, как он уверенно идёт своей дорогой, живёт полной жизнью. Ради этого мы и работаем», – подчеркнул врач.

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Отделение медицинской реабилитации работает в Псковском филиале областной больницы

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