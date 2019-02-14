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Общество

Псковичу Евгению Корнилову вручена медаль, учрежденная к 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Сегодня, 14 февраля, накануне 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана, заместитель главы Пскова Владимир Воробьев поздравил участника боевых действий в Афганистане Евгения Корнилова с памятной датой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Владимир Воробьев поблагодарил ветерана боевых действий за мужество и героизм, проявленные при исполнении интернационального долга. «Для Вас война в Афганистане закончилась, но боль от потери родных и друзей не стала слабей, она крепка, как фронтовое братство. Мы гордимся тем, что у нас есть такие легенды, как Вы. Именно на ваших примерах юные псковичи взрослеют, мужают и становятся настоящими людьми», - отметил замглавы и вручил Евгению Корнилову подарок, открытку от главы Пскова Ивана Цецерского и юбилейную медаль, учрежденную к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Заместитель главы города также пожелал ветерану боевых действий крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и семейного счастья.

В свою очередь, Евгений Корнилов поблагодарил за оказанное внимание и подчеркнул, что в Афганской войне советские солдаты испытали все, на что способен человек, что в состоянии он физически выдержать: «Это была война без правил, выстрел в спину мог настичь за каждым углом». Он поделился воспоминаниями о военных действиях и рассказал о боевой дружбе и взаимовыручке.

Отметим, капитан Евгений Корнилов окончил Рязанское высшее воздушно- десантное дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова . В 1979 году был командиром роты. Награжден двумя орденами Красной Звезды.

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