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Общество

Художники из восьми городов написали более 120 работ в Псково-Печерском монастыре

Больше 120 картин представили на итоговом показе арт-марафона «Русская Атлантида – 2026», который прошёл в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Пятнадцать работ остались в обители и пополнят её коллекцию, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

В пленэре участвовали художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Ессентуков, Кемерово, Дубны и Бронниц. В течение десяти дней они жили и работали на территории монастыря, запечатлевая его архитектуру и атмосферу.

Итоговую выставку организовали на территории Псково-Печерской духовной семинарии. Помимо работы над картинами, участники познакомились с историей обители: для них провели обзорную экскурсию по монастырю и организовали посещение пещер.

Арт-марафон состоялся в рамках международного пленэрно-выставочного движения «Русская Атлантида». Его организаторами выступили Санкт-Петербургский центр гуманитарных программ, Союз художников России и комиссия по культуре Санкт-Петербургского регионального отделения Всемирного русского народного собора.

Фото: Псковская епархия

«Художники постепенно будут возвращаться домой, увозя с собой работы и то, что не передать словами, – свет, тишину и дыхание древней обители. А написанные здесь виды Псково-Печерского монастыря увидят в разных уголках нашей родины», – отметили организаторы.

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