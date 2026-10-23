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Общество

На Евлампия Зимоуказателя предсказывали погоду по месяцу

23 октября православные вспоминают святых брата и сестру Евлампия и Евлампию, живших во времена императора Максимилиана, который преследовал христиан.

Евлампий происходил из знатной семьи и жил вместе с сестрой в Никомидии. Первым христианство принял он. Узнав об указе императора, предписывавшем очистить город от христиан, юноша высмеял распоряжение и был схвачен. На суде Евлампий открыто исповедовал свою веру и не отрекся от нее, несмотря на пытки.

Когда Евлампия узнала о страданиях брата, она поспешила на суд и также объявила себя христианкой. Девушка заявила, что готова разделить его участь. По преданию, язычники пытались сварить брата и сестру в котле и сжечь в печи, но огонь и кипящая вода не причинили им вреда. В конце концов правитель приказал обезглавить Евлампия. Увидев гибель брата, Евлампия умерла от горя.

Фото: Пётр Митрофанов

На Руси в день Евлампия и Евлампии наблюдали за погодными приметами. Например, считалось, что рога молодого месяца указывают направление будущего ветра. Если они обращены на север, ждали скорой суровой зимы. Если на юг – полагали, что грязь и слякоть продержатся до Казанской.

К этому времени крестьяне заготавливали лучину – тонкие щепки, которыми освещали избы. Их устанавливали в специальные приспособления – светцы. При таком свете готовили еду, занимались рукоделием, чинили инструменты и выполняли другую домашнюю работу. Лучина быстро сгорала, поэтому детям поручали следить за светцами и вовремя менять щепки.

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