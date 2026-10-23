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Общество

Плохая оценка за поведение может стать поводом для консилиума с родителями школьника

Оценка «недопустимое поведение» за четверть или триместр может стать основанием для организации психолого-педагогического консилиума с участием родителей школьника. Об этом говорится в письме Минпросвещения России, с которым ознакомился ТАСС.

Фото: ПАИ

Согласно документу, о каждом случае выставления такой оценки необходимо уведомлять заместителя директора по воспитательной работе. В течение трех дней после ее выставления классный руководитель должен провести беседу с родителями или законными представителями ученика. Кроме того, для школьника составят план индивидуальной профилактической работы.

Если родители не согласны с оценкой, они могут обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Порядок обращения определяется локальными нормативными актами школы.

Ранее Минпросвещения утвердило порядок оценки поведения учеников с 2-го по 8-й класс в 2026/27 учебном году. Новую систему апробируют в каждом регионе как минимум в 10 школах.

Поведение школьников оценивают по трем уровням: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». При выставлении оценки учитывают соблюдение дисциплины, нормы общения с одноклассниками и взрослыми, а также личностные качества, в том числе отсутствие антиобщественных действий и противоправного поведения.

Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 3 баллов. Итог зависит от общей суммы: от 24 до 30 баллов – «образцовое поведение», от 10 до 23 – «допустимое», девять баллов – «недопустимое».

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