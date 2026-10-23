Как защитить ребёнка первого года жизни от простуд осенью и зимой, рассказали врачи

07:24, 23 октября 2026, ПАИ

Полностью исключить встречи с вирусами в сезон простуд невозможно, но простые меры профилактики помогут снизить риск заражения младенца. О том, как защитить здоровье малыша, рассказали специалисты регионального минздрава.

Вакцинация помогает защитить ребёнка от инфекций. Прививку от гриппа детям можно делать начиная с шести месяцев. Если в семье есть младенец младше полугода, важно обсудить с врачом вакцинацию против гриппа и коклюша для взрослых, которые с ним контактируют.

Чтобы снизить риск заражения, родителям рекомендуют регулярно мыть руки с мылом, по возможности избегать контактов с заболевшими и посещения многолюдных мест. Ребёнка следует одевать по погоде, не допуская ни переохлаждения, ни перегрева.

Важно также поддерживать комфортный микроклимат в помещении: регулярно проветривать комнату, поддерживать температуру воздуха на уровне 18–22 градусов и влажность 40–60 %.

«Нужно ли прекращать грудное вскармливание, если мама заболела ОРВИ? В большинстве случаев продолжать кормление можно: вирусы, вызывающие обычные респираторные инфекции, как правило, не передаются через грудное молоко, а вместе с ним ребёнок получает защитные антитела. При этом грудное вскармливание не заменяет вакцинацию», – предупредили в минздраве.

Если малыш всё же заболел, важно обеспечить ему отдых и обратиться к врачу. Давать лекарства самостоятельно, в том числе «на всякий случай», не следует. Лечение подбирают с учётом возраста ребёнка, симптомов и диагноза.