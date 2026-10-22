Иеромонах Псковской епархии избран епископом Енисейским и Лесосибирским

23:08, 22 октября 2026, ПАИ

22 октября в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного синода Русской православной церкви.

«Члены Синода имели суждение о положение дел в Енисейской и Лесосибирской епархии и постановили: преосвященным Енисейским и Лесосибирским избрать иеромонаха Пантелеимона (Ледина), клирика Псковской епархии», – уточнили в пресс-службе епархии.

Место наречения и хиротонии иеромонаха Пантелеимона (Ледина) в епископы по возведении его в сан архимандрита определит патриарх.