До +16 градусов ожидается в Псковской области 23 октября

23:43, 22 октября 2026, ПАИ

В Псковской области в пятницу, 23 октября, ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не прогнозируют, днём в большинстве районов пройдут небольшие дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ветер южных направлений, умеренный, со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью составит от +2 до +7 градусов, днём – от +11 до +16 градусов. В Пскове ночью ожидается +4…+6 градусов, днём воздух прогреется до +14…+16 градусов.

Атмосферное давление будет низким.