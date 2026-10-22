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Общество

До +16 градусов ожидается в Псковской области 23 октября

В Псковской области в пятницу, 23 октября, ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не прогнозируют, днём в большинстве районов пройдут небольшие дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Ветер южных направлений, умеренный, со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью составит от +2 до +7 градусов, днём – от +11 до +16 градусов. В Пскове ночью ожидается +4…+6 градусов, днём воздух прогреется до +14…+16 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

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