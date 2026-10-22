До +16 градусов ожидается в Псковской области 23 октября
В Псковской области в пятницу, 23 октября, ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не прогнозируют, днём в большинстве районов пройдут небольшие дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Ветер южных направлений, умеренный, со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью составит от +2 до +7 градусов, днём – от +11 до +16 градусов. В Пскове ночью ожидается +4…+6 градусов, днём воздух прогреется до +14…+16 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
Владимир Путин: Театр в России не смогли заменить ни кино, ни телевидение, ни интернет
Бывшая несовершеннолетняя узница концлагерей Нина Александрова отметила 87-летие в Островском районе
Студенты из Псковской области представили проекты на очной защите «Твоего Хода» в Смоленске