Венера пройдёт между Землёй и Солнцем впервые с марта 2025 года

07:45, 23 октября 2026, ПАИ

Нижнее соединение Венеры с Солнцем произойдёт в субботу, 24 октября. Во время этого астрономического события самая яркая планета Солнечной системы окажется между Землёй и Солнцем. Подобное сближение происходит в среднем раз в 584 дня, а в последний раз наблюдалось в марте 2025 года, сообщает официальный телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В момент нижнего соединения расстояние от Венеры до Земли составит около 40 млн километров. Для сравнения, при максимальном удалении оно может достигать 260 млн километров.

Однако увидеть Венеру невооружённым глазом сразу после соединения не получится. Сейчас планета находится слишком близко к Солнцу и освещена с противоположной от Земли стороны, поэтому выглядит практически тёмной.

По прогнозу астрономов, Венера начнёт появляться на утреннем небе примерно со второй недели ноября. Она будет подниматься над горизонтом незадолго до Солнца, постепенно становясь заметнее. В последних числах ноября планета должна достичь особенно яркого блеска – около минус пяти звёздных величин. Венера считается самым ярким объектом ночного неба после Луны.

Пока наблюдать за планетой можно на снимках солнечных коронографов, работающих в космосе. Венера появилась на них менее суток назад, а в субботу пройдёт прямо под солнечным диском. Следующее нижнее соединение Венеры с Солнцем ожидается в 2028 году.