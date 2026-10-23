Врач рассказала, чем начало гриппа отличается от других вирусных инфекций

08:29, 23 октября 2026, ПАИ

Грипп обычно начинается с резкого ухудшения самочувствия, высокой температуры, головной боли и ломоты в мышцах и суставах. В отличие от многих других ОРВИ, кашель, насморк и боль в горле появляются не сразу. Об этом РИА Новости рассказала доктор медицинских наук, инфекционист и вирусолог Елена Малинникова.

По словам врача, в первые часы заболевания у человека возникает выраженная интоксикация: сильная головная боль, мышечные и суставные боли, слабость. Температура при этом может подняться с нормальных значений до 39 градусов всего за час.

Малинникова отметила, что грипп способен поражать стенки мелких сосудов и вызывать кровоизлияния внутри органов и на их поверхности. Особую осторожность следует соблюдать пациентам, которые принимают препараты, разжижающие кровь. У них могут возникать небольшие кровотечения из носа и десен, а также ректальные кровотечения.

Врач также предупредила, что таким пациентам нужно внимательно подбирать лекарства. В частности, препараты с витамином С могут усиливать проницаемость некоторых сосудов.

При неправильном лечении гриппа возможно развитие серьезных осложнений, подчеркнула вирусолог.