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Общество

Руководство исправительной колонии и администрация Себежского района обсудили вопросы взаимодействия

Между руководством исправительной колонии № 3 УФСИН России по Псковской области и главой администрации Себежского района Леонидом Курсенковым прошла встреча по теме обеспечения и развития деятельности производственного сектора исправительного учреждения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В ходе встречи руководители обсуждали вопросы текущего характера и дальнейшего взаимодействия по обеспечению трудовой занятости осужденных.

Для более детальной проработки взаимовыгодного сотрудничества начальник исправительного учреждения предоставил перечень актуальных производственных мощностей ИК-3 в администрацию муниципалитета.

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