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Общество

В Госдуме создадут рабочую группу по безопасности газоснабжения жилых домов

Рабочая группа по вопросу обеспечения безопасности использования газа в быту скоро будет создана в Госдуме. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в четверг в ходе круглого стола в Общественной палате (ОП) РФ на тему безопасности газоснабжения, передает ТАСС.

«Мы буквально две недели назад вместе с моим коллегой Василием Ивановичем Пискаревым, председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции, направили на имя председателя Думы [Вячеслава Володина] письмо с предложением создать рабочую группу в нашей Госдуме фракционную. Или же дать поручение нашему комитету это сделать с тем, чтобы мы уже вместе с правительством в рамках парламентского контроля провели работу по решению этой проблемы <…> Сейчас как раз формируется все это, однозначно, такая рабочая группа будет создана», - сказал Завальный.

По его словам, те предложения в сфере обеспечения безопасности газоснабжения, которые поступили от депутатов, должны быть максимально учтены. «В первую очередь, то, что не требует больших денег, и то, что можно быстро сделать, организационные мероприятия - четкую ответственность потребителя, четкую ответственность управляющей компании, четкую ответственность поставляющей компании или специализированной. И второй вопрос - технические средства, которые эффективно могут устранить появление утечки газа», - пояснил депутат.

Завальный также напомнил об отсутствии контроля за оборотом газовых баллонов. «Система аттестации их утеряна, то есть они фактически предоставлены сами себе. Сотни людей гибнут из-за этой проблемы - отсутствия контроля и регулирования использования баллонов. Такая проблема тоже есть, она требует разрешения», - добавил он.

Тема безопасности газоснабжения оказалась в центре федеральной повестки после ЧП в ряде регионов России. В Шахтах Ростовской области в результате взрыва бытового газа 14 января 2019 года погибли пять человек. В Магнитогорске Челябинской области 31 декабря обрушился подъезд многоквартирного дома, погибли 39 человек, приоритетной версией случившегося также считается взрыв бытового газа.

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