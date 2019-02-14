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Общество

Псковские власти рассчитывают расширить сетку авиарейсов за счет сотрудничества с НАО

Администрация Псковской области рассчитывает расширить сетку межрегиональных авиарейсов компании «Псковаива» за счет сотрудничества с властями Ненецкого автономного округа (НАО). Это позволит объединить усилия властей двух регионов по развитию авиации, сообщил в интервью ТАСС губернатор Псковской области Михаил Ведерников на Российском экономическом форуме в Сочи.

«Мы с губернатором НАО подписали соглашение, и конкретный план по взаимодействию субъектов, и один из моментов - это как раз объединение усилий по развитию их авиакомпании и сохранению нашей авиакомпании. Они планируют купить 4 воздушных судна Sukhoi Superjet, пассажирские, а у нас есть лицензия, летный сертификат. С Александром Цыбульским (губернатор НАО - прим. ТАСС) мы планируем развивать летную часть, будут суда, которые будут принадлежать совместной авиакомпании. [Они] дадут дополнительную сетку для полетов из Пскова в другие регионы и будут летать по другим регионам, в том числе обеспечивая потребности Ненецкого автономного округа», - сказал Ведерников.

По его словам, организация двумя регионами авиаперевозок имеет хорошую перспективу. «Мы НАО пускаем к себе, в перспективе это будут две компании, будет условно "Псковавиа", которая будет летать и там партнером будет НАО. И будет условно псковский аэропорт, который будет функционировать в этой части. <..> Здесь у нас одинаковое понимание, для межрегионального развития это хорошая [перспектива]», - сказал губернатор Псковской области.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд «Росконгресс». ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

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