0
20:20
В Пскове прошли сборы глав местных администраций
19:30
Псковская область и Республика Карелия реализуют совместные проекты в культуре, туризме, образовании и здравоохранении
18:12
Екатерина Родина: Региональный конкурс «Лидер года» - хороший инструмент для мотивации молодежи к работе
17:40
«Привет, ивент!» - 14 февраля (ЗВУК)
17:26
Правила градостроительства
17:24
Учения ВДВ по захвату аэродрома с десантированием техники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:21
Ревизия: Медицинский центр «Лидер»
Еще новости
Общество

Российские ученые пойдут по школам

Минпросвещения и Российская академия наук начали пилотный проект по созданию в стране опорных школ РАН. В «пилоте» примут участие 110 школ из 32-х регионов, сообщили Росбалту в министерстве.

В рамках проекта ученые будут работать со школьниками, чтобы выявлять талантливых ребят для их дальнейшего «продвижения» в науку. Еще одна цель проекта — развивать у детей интерес к науке и научному знанию.

Глава Минпросвещения Ольга Васильева пояснила, что отобранные РАН для «пилота» школы будут переданы с муниципального на региональный уровень. Проект в целом она назвала дорогостоящим. Половину финансирования предоставит федеральный бюджет, еще половину — бизнес, в том числе издательство «Просвещение».

Ранее сегодня глава РАН Александр Сергеев предложил включить в ЕГЭ тест на творческие способности, чтобы выявлять наиболее креативных молодых людей. По его мнению, именно креативность, в том числе в науке, должна способствовать заявленному властями «рывку» страны в экономике и технологиях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове прошли сборы глав местных администраций
14 февраля 2019
В Пскове прошли сборы глав местных администраций 1
Псковская область и Республика Карелия реализуют совместные проекты в культуре, туризме, образовании и здравоохранении
14 февраля 2019
Псковская область и Республика Карелия реализуют совместные проекты в культуре, туризме, образовании и здравоохранении
Екатерина Родина: Региональный конкурс «Лидер года» - хороший инструмент для мотивации молодежи к работе
14 февраля 2019
Екатерина Родина: Региональный конкурс «Лидер года» - хороший инструмент для мотивации молодежи к работе
«Привет, ивент!» - 14 февраля (ЗВУК)
14 февраля 2019
«Привет, ивент!» - 14 февраля (ЗВУК)
Учения ВДВ по захвату аэродрома с десантированием техники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 февраля 2019
Учения ВДВ по захвату аэродрома с десантированием техники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Псковская область подключилась к проекту «Кино России»
14 февраля 2019
Псковская область подключилась к проекту «Кино России»
Форумы социально ориентированных некоммерческих организаций помогают им выживать, уверена руководитель псковской «Зоозащиты»
14 февраля 2019
Форумы социально ориентированных некоммерческих организаций помогают им выживать, уверена руководитель псковской «Зоозащиты»
22 февраля запустят «Ласточку» между Псковом, Новгородом и Петрозаводском
14 февраля 2019
22 февраля запустят «Ласточку» между Псковом, Новгородом и Петрозаводском 2

Идет загрузка...