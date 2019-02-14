Российские ученые пойдут по школам

22:08, 14 февраля 2019, ПАИ

Минпросвещения и Российская академия наук начали пилотный проект по созданию в стране опорных школ РАН. В «пилоте» примут участие 110 школ из 32-х регионов, сообщили Росбалту в министерстве.

В рамках проекта ученые будут работать со школьниками, чтобы выявлять талантливых ребят для их дальнейшего «продвижения» в науку. Еще одна цель проекта — развивать у детей интерес к науке и научному знанию.

Глава Минпросвещения Ольга Васильева пояснила, что отобранные РАН для «пилота» школы будут переданы с муниципального на региональный уровень. Проект в целом она назвала дорогостоящим. Половину финансирования предоставит федеральный бюджет, еще половину — бизнес, в том числе издательство «Просвещение».

Ранее сегодня глава РАН Александр Сергеев предложил включить в ЕГЭ тест на творческие способности, чтобы выявлять наиболее креативных молодых людей. По его мнению, именно креативность, в том числе в науке, должна способствовать заявленному властями «рывку» страны в экономике и технологиях.