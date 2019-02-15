Международный день детей, больных раком, отмечается 15 февраля

10:25, 15 февраля 2019, ПАИ

День детей, больных раком (International Childhood Cancer Day), или Международный день борьбы с раком у детей, ежегодно 15 февраля отмечают многие страны планеты, сообщает сalend.ru. Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком (ICCCPO).

Первый Международный день был проведен 15 января в Люксембурге, однако позже было принято решение перенести дату на месяц позднее.

Сегодня День детей, больных раком, проводится более чем в 90 странах под патронатом Международного общества детских онкологов.

Актуальность проблемы, которой посвящена сегодняшняя акция, возрастает. Согласно медицинской статистике, ежегодно в мире около 200 тысяч детей заболевают раком, половина из них умирает.

Залогом успешного лечения онкологических заболеваний считается своевременная диагностика. Если болезнь обнаруживается на первой или второй стадиях, лечение зачастую ведет к благоприятному исходу. Однако десятая часть случаев рака выявляется только на третьей стадии, а у восьми процентов детей его диагностируют лишь на четвертой стадии.

Сложность заключается еще и в том, что форм онкологии очень много — около 200, и болезнь может начаться практически в любом органе. Детей чаще всего поражает лейкемия, или рак крови. В развитых странах, где медики обладают необходимым диагностическим оборудованием, в настоящее время выздоравливают трое из четырех детей, больных раком. В развивающихся странах ситуация противоположная. Именно в таких государствах живет 80 процентов детей с онкологическими заболеваниями.

В России смертность детей от рака уступает только смертности от травм. Ежегодно онкологические заболевания обнаруживаются у 12–15 несовершеннолетних из каждых 100 тысяч. Современные методы лечения позволяют спасти около 70 процентов больных детей. Многие из тех, кто все же погибает, также могли бы выжить. Их не удается спасти в силу нехватки денег, донорской крови и квалифицированной медицинской помощи.

Учитывая эти факторы, активисты Международного дня детей, больных раком, призывают сегодня всех неравнодушных людей оказать посильную помощь: сдать кровь, сделать благотворительный взнос в соответствующие фонды, провести просветительскую работу.

Во многих городах России в этот день силами благотворительных фондов и волонтеров для этих детей проводятся различные акции и праздники. Их цель - не только привлечь внимание общества к данной проблеме, но и напомнить, что сегодняшняя дата – это не день отчаяния, а праздник победы малышей и взрослых, врачей, родственников больных и всех, кто не безразличен к чужому горю, над страшным недугом – раком.

Напомним, что 4 февраля отмечается еще одна дата, связанная со страшным заболеванием, — Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.